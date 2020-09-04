Московские власти оценили расходы на борьбу с коронавирусом в 300 млрд рублей
По словам вице-мэра Владимира Ефимова, в эту сумму входят траты на закупку расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник
Московские власти потратили на непосредственную борьбу с коронавирусной инфекцией около 300 млрд рублей.
По словам вице-мэра Владимира Ефимова, в эту сумму входят траты на закупку расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник.
Выпадающие доходы в текущем году из-за коронавируса составили до полтриллиона рублей. При этом, по словам вице-мэра Ефимова, большинство экономических показателей уже вернулись на докоронавирусный уровень. В частности, после снятия карантинных ограничений повысился потребительский спрос.
«Ключевая задача, которую мы перед собой видим — это насыщение рынка деньгами», - отметил чиновник.
По предварительным подсчетам, общие расходы московского бюджета, так или иначе связанные с пандемией коронавируса, могут составить 600 млрд рублей.