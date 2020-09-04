Россия и Белоруссия подготовились к введению единой валюты
В Госдуме ранее заявляли, что единая валюта с Белоруссией может быть внедрена не ранее 2030 года. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что общим платежным средством должна стать новая валюта, а не одна из ныне существующих
Россия и Белоруссия готовятся к введению единой валюты на территории союзного государства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Депутат отметил, что проект по введению единой валюты в России и Белоруссии может быть с высокой долей вероятности реализован, поскольку по данному вопросу велась глубокая разработка. В частности стороны обсуждали создание эмиссионного центра.
По словам Калашникова, введение единой валюты, как и создание единого для двух государств парламента, потребует серьезных изменений, в том числе на уровне конституций России и Белоруссии.
В Госдуме ранее заявляли, что единая валюта с Белоруссией может быть внедрена не ранее 2030 года. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что общим платежным средством должна стать новая валюта, а не одна из ныне существующих.