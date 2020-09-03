03 сентября 2020, 18:33
Власти США подтвердили намерение выйти из Всемирной организации здравоохранения
В Госдепартаменте США сообщили агентству Reuters, что страна отзовет своих представителей из штаб-квартиры и других офисов ВОЗ. Денежные средства, которые ранее Америка выделяла организации, будут перенаправлены на другие программы ООН
Власти США подтвердили свое намерение выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это произойдет в июле 2021 года.
В Госдепартаменте США сообщили агентству Reuters, что страна отзовет своих представителей из штаб-квартиры и других офисов ВОЗ. Денежные средства, которые ранее Америка выделяла организации, будут перенаправлены на другие программы ООН.
Белый дом приостановил финансирование ВОЗ еще в апреле в разгар пандемии коронавируса. Данное решение Дональд Трамп объяснил подозрениями в сговоре ВОЗ и Китая с целью сокрытия информации об источниках возникновения коронавируса.