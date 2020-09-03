ФБК выпустил расследование Алексея Навального о коррупции в томском парламенте
Фонд борьбы с коррупцией выпустил второе расследование Алексея Навального, которое было подготовлено им во время поездки в Сибирь, после которой его госпитализировали в тяжелом состоянии
Фонд борьбы с коррупцией выпустил второе расследование Алексея Навального, которое было подготовлено им во время поездки в Сибирь, после которой его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Новое расследование касается Томска, после визита в который оппозиционеру стало плохо. В расследовании под названием «Томск в плену у депутатской мафии» рассказывается о чиновниках, коррупции и местных выборах.
«Здесь все оплетено коррупцией, и она влияет на жизнь каждого человека. Это не фигура речи - здешняя мафия захватила город настолько, что все томичи вынуждены платить ей дань каждый день по много-много раз, хотя большинство даже не подозревает об этом», - говорит Алексей Навальный в фильме-расследовании.
В частности, оппозиционер рассказывает о том, что городской жилищно-коммунальный комплекс тесно связан с местными депутатами из «Единой России», а местные жители, оплачивая каждый месяц коммуналку, по факту платят парламентариям.