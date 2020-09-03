В НИИ им. Склифасовского заявили об отсутствии в анализах Навального следов «Новичка»
Специалисты столичного НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского в ответ на заявление властей Германии об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» сообщили, что не нашли в анализах политика препараты, ингибирующие холинэстеразу
Специалисты столичного НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского в ответ на заявление властей Германии об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» сообщили, что не нашли в анализах политика препараты, ингибирующие холинэстеразу.
Заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что исследование проводилось российскими специалистами на оборудовании из США. По его словам, американский масс-спектрометр может определить 240 тысяч стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе американского Национального института стандартизации.
«Исследованиями в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», - заявил специалист.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков недвусмысленно намекнул, что до того, как Алексея Навального вывезли в Германию, он проходил обследование в российской больнице, а там «никаких отравляющих веществ выявлено не было». Москва считает госпитализацию оппозиционера провокацией с целью оказать давление на российские власти с помощью новых санкций.