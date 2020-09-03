Сергей Фургал в суде обвинил следователя СКР в угрозах посадить его бывшую жену и дочь
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы обвинил генерал-майора Следственного комитета Юрия Буртового в оказании давления на него с целью добиться признательных показаний по делу об убийствах и покушении
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы обвинил генерал-майора Следственного комитета Юрия Буртового в оказании давления на него с целью добиться признательных показаний по делу об убийствах и покушении.
Сергей Фургал рассказал, что следователь пригласил его без адвокатов, чтобы показать досудебное соглашение с бывшим деловым партнером экс-губернатора Андреем Кареповым, который сейчас находится под арестом.
Затем генерал-майор стал угрожать Фургалу, что его бывшую супругу Ларису Стародубову и приемную дочь Катерину привлекут к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и отправят в СИЗО «Лефортово», сообщает «Медуза».
Сергей Фургал также заявил, что в отношении него фабрикуется «политически мотивированное» уголовное дело.
Ранее сообщалось, что бывший хабаровский губернатор направил на имя главы СКР Александра Бастрыкина ходатайство об отводе всей следственной группы по его делу.