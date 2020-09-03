Опубликован список стран, готовых принимать российских граждан на особых условиях
«Российская газета» со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) опубликовала список стран, готовых на особых условиях принять российских туристов во время пандемии коронавируса
«Российская газета» со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) опубликовала список стран, готовых на особых условиях принять российских туристов во время пандемии коронавируса.
В этот список вошли Абхазия, Албания, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Гаити, Египет, Кения, Либерия, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Пуэрто-Рико, Руанда, Сербия, США, Тунис, Хорватия и Черногория.
В Абхазию, Албанию, Мексику, Сербию и Черногорию предусмотрен свободный въезд, а при посещении остальных стран из списка россияне должны предоставлять справку об отсутствии коронавируса или изолироваться на двухнедельный карантин.
При этом попасть на многие мировые курорты в условиях пандемии можно только стыковочными рейсами и без гарантий возврата обратно в Россию.
Напомним, что Россия официально возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Швейцарией. В ближайшее время будут возобновлены рейсы на Мальдивы, в Египет и ОАЭ.