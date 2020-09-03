03 сентября 2020, 14:59
Замглавы администрации президента Сергей Кириенко переболел коронавирусом
«У меня все проще, я перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались. Не знаю, правда, идет дискуссия, надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет», - заявил кремлевский чиновник
Фото: regnum.ru
Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что переболел коронавирусом COVID-19.
На фестивале «Таврида-Арт» Сергей Кириенко рассказал, что не ставил себе вакцину от коронавируса, поскольку уже переболел этой болезнью. «У меня все проще, я перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались. Не знаю, правда, идет дискуссия, надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет», - заявил кремлевский чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Юрий Трутнев, глава Минэнерго Александр Новак, министр культуры Ольга Любимова.