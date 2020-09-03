03 сентября 2020, 14:45
Минфин опроверг введение налога для граждан с продажи подержанных вещей на «Авито»
По действующим правилам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет
Министерство финансов России опровергли информацию о введении налога с продажи подержанных вещей на платформах «Авито» и «Юла».
В ведомстве пояснили, что россияне зачастую не уплачивают налоги с продажи подержанных вещей из-за особенностей законодательства. Так, по действующим правилам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет.
Кроме того, доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев оказываются ниже стоимости их стоимости при покупке.
Ранее сообщалось, что власти хотят обязать граждан платить НДФЛ в размере 13% с дохода, полученного от продажи своих старых вещей в интернете.