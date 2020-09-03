Меню
Экономика
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
03 сентября 2020, 14:45

Минфин опроверг введение налога для граждан с продажи подержанных вещей на «Авито»

По действующим правилам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет

Минфин опроверг введение налога для граждан с продажи подержанных вещей на «Авито»

Министерство финансов России опровергли информацию о введении налога с продажи подержанных вещей на платформах «Авито» и «Юла».

В ведомстве пояснили, что россияне зачастую не уплачивают налоги с продажи подержанных вещей из-за особенностей законодательства. Так, по действующим правилам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет.

Кроме того, доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев оказываются ниже стоимости их стоимости при покупке.

Ранее сообщалось, что власти хотят обязать граждан платить НДФЛ в размере 13% с дохода, полученного от продажи своих старых вещей в интернете.

Материалы по теме
Минфин предложил взимать налог с продажи подержанных вещей на «Авито» и «Юле»
МВД выступило категорически против возобновления продажи алкоголя в интернете
Глава Петербурга после жалоб бизнеса разрешил возобновить работу фудкортов и кинотеатров
Сейчас на главной
Глава Росприроднадзора публиковала декларацию о доходах и имуществе. Квартиры в Ницце она не указала
светлана радионова
Глава Росприроднадзора публиковала декларацию о доходах и имуществе. Квартиры в Ницце она не указала
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова опубликовала декларацию о своих доходах и имуществе за 2019 год. По сравнению с 2018 годом, доход чиновницы вырос примерно в четыре раза
Экс-губернатор Сергей Фургал потребовал отвода всей следственной группы по своему делу
сергей фургал
Экс-губернатор Сергей Фургал потребовал отвода всей следственной группы по своему делу
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации нескольких убийств и покушении на убийство, потребовал отвода всей следственной группы по своему делу
Минфин предложил взимать налог с продажи подержанных вещей на «Авито» и «Юле»
НДФЛ
Минфин предложил взимать налог с продажи подержанных вещей на «Авито» и «Юле»
Министерство финансов России предлагает обложить налогом на доходы физических лиц продажи поддержанных вещей через онлайн-платформы «Авито» и «Юла». Размер налога составляет 13%
МВД выступило категорически против возобновления продажи алкоголя в интернете
спиртное
МВД выступило категорически против возобновления продажи алкоголя в интернете
МВД России направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя в интернете. В ведомстве заявили, что реализация данной инициативы приведет к росту числа преступлений
«Новичок – это Путин»
Алексей Навальный
«Новичок – это Путин»
Оппозиционер считает, что Навального планировали убить, однако сочетание ряда факторов (огромного давления извне и снаружи, правильное решение пилотов самолета S7, провала исполнителей) привело к тому, что политик выжил
Деньги есть – ума не надо
элита
Деньги есть – ума не надо
Эксперты признали российскую элиту низкокачественной, поставив ее в Индексе качества элит (Elite Quality Index) только лишь на 23-е место. Рейтинг мировых элит был составлен исследователями из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Крыму
Крым
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Крыму
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Севастопое. Глава государства дал поручение кабинету министров обеспечить финансирование соответствующего проект
Авторская колонка
Брать или не брать. Чего россиянам хотеть от Запада?
Степень развития, скорость роста любой экономики сегодня очень зависит от доступности кредитов. Берёшь кредит, строишь на него завод, потом, продавая продукцию, возвращаешь долг,  зарабатываешь себе на мороженое и платишь зарплаты толпе работяг
Авдерин Валерий
Власти Германии пригрозили России новыми санкциями
Алексей Навальный
Власти Германии пригрозили России новыми санкциями
Власти Германии в ближайшее время обсудят с партнерами по НАТО и Евросоюзу результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее Берлин обнародовал информацию о том, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок»
Общественники попросили «Газпром» бесплатно поставлять газ для «Вечных огней» в регионах
вечный огонь
Общественники попросили «Газпром» бесплатно поставлять газ для «Вечных огней» в регионах
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) попросил государственную компанию «Газпром» предоставлять газ для Вечных огней и мемориалов «Огонь памяти» в регионах на безвозмездной основе
Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок»
Алексей Навальный
Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок»
На сайте правительства Германии появилась информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядовитым веществом из группы «Новичок». Аналогичный яд был найден в крови бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Младший сын Александра Лукашенко перевелся в одну из московских школ
Александр Лукашенко
Младший сын Александра Лукашенко перевелся в одну из московских школ
Ранее сообщилось, что младший сын президента Белоруссии Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, куда он поступил на биологический профиль
Facebook и Twitter заблокировали связанные с «фабрикой троллей» аккаунты
соцсети
Facebook и Twitter заблокировали связанные с «фабрикой троллей» аккаунты
В пресс-службе Facebook сообщили, что 15 страниц и аккаунтов были удалены за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. В Twitter сообщили о блокировке пяти аккаунтов
Евросоюз снова отказался открыть границы для российских граждан
Евросоюз
Евросоюз снова отказался открыть границы для российских граждан
Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Предполагается, что перечень стран будет пересматриваться каждые две недели в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом
В России официально подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
коронавирус
В России официально подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
Ведущий специалист Центра имени Гамалеи сообщил о первом официально подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в России. Второй возможный случай сейчас проверяется в Туве
Рамзан Кадыров назначил свою старшую дочь заместителем министра культуры Чечни
Чечня
Рамзан Кадыров назначил свою старшую дочь заместителем министра культуры Чечни
Старшая дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры региона. Об этом сообщил сам чиновник в своем Telegram
Эксперты ООН подтвердили сведения о пытках задержанных участников протестов в Белоруссии
ООН по правам человека сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения силовиков с задержанными во время акций протестов в Белоруссии. Также сообщается о шести гражданах, пропавших без вести во время массовых протестов
В Госдуме предложили обязать Apple разрешить установку мобильных приложений в обход App Store
Apple
В Госдуме предложили обязать Apple разрешить установку мобильных приложений в обход App Store
Депутат от «Справедливой России» внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает владельцев операционных систем не запрещать установку сторонних мобильных приложений магазинов