Глава Росприроднадзора публиковала декларацию о доходах и имуществе. Квартиры в Ницце она не указала
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова опубликовала декларацию о своих доходах и имуществе за 2019 год. По сравнению с 2018 годом, доход чиновницы вырос примерно в четыре раза
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова опубликовала декларацию о своих доходах и имуществе за 2019 год. По сравнению с 2018 годом, доход чиновницы вырос примерно в четыре раза.
Так, в своей декларации Светлана Радионова указала доход в размере 27 млн рублей, хотя еще в 2018 году она заработала 5,5 млн рублей. В Росприроднадзоре указали, что 24 млн рублей глава ведомства заработала за счет продажи недвижимого имущества.
В прошлогодней декларации Радионова указала в собственности квартиру площадью всего 60,5 кв.м. В декларации за 2019 год этой квартиры уже нет, а в пользовании указана квартира площадью 121,1 кв.м.
Между тем, в реальности Светлана Радионова не является столь скромной госслужащей, как на это намекает ее официальная декларация. Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у близких родственников главы Росприроднадзора элитную недвижимость в Москве и квартиры во Франции.
Борцы с коррупцией нашли у чиновницы квартиру в Ницце стоимостью 500 тысяч евро (около 33 млн рублей по курсу 2017 года). Эта квартира была куплена в 2017 году и оформлена на фирму родителей Радионовой. Сама же чиновница, по данным «Новой газеты», регулярно летает в Ниццу явно не по рабочим вопросам.
Еще одна квартира в том же доме записана на фирму, владелицей которой является Оксана Гончар - гражданская жена брата Светланы Радионовой (прокурор ЗАО Москвы Григорий Радионов). За этой фирмой, по данным ФБК, числится еще одна квартира во Франции, но подробной информации о ней пока нет.
Мать главы Росприроднадзора Татьяна Радионова имеет в собственности квартиру площадью 120 кв.м. в доме в Фурманном переулке Москвы и квартиру площадью 189 кв.м. в элитном ЖК «Легенды Цветного». Стоимость первого объекта оценивается в 86 млн рублей, а второго – в 210 млн рублей. Еще две квартиры в «Легендах Цветного» оформлены на отца чиновницы Геннадия Радионова. Позже одна из этих квартир была переоформлена на Оксану Гончар.
В ФБК такой уровень богатства семьи Светланы Радионовой связали непосредственно с профессиональной деятельностью чиновницы, ведь именно от нее зависят размеры штрафов, которые крупный и не очень бизнес платит за нанесение ущерба экологии.