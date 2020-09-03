Экс-губернатор Сергей Фургал потребовал отвода всей следственной группы по своему делу
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации нескольких убийств и покушении на убийство, потребовал отвода всей следственной группы по своему делу
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации нескольких убийств и покушении на убийство, потребовал отвода всей следственной группы по своему делу.
Адвокат чиновника Михаил Карапетян сообщил агентству ТАСС, что ходатайство об отводе следственной группы в полном составе Сергей Фургал подал на имя председателя СКР Александра Бастрыкина. Бывший губернатор пожаловался на давление и незаконное предъявление обвинения, что свидетельствует о личной заинтересованности следователей в исходе его уголовного дела.
Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года. Его обвиняют в убийстве двух бизнесменов и одном покушении, совершенных еще в начале нулевых годов. В связи с арестом он был снят с должности губернатора Хабаровского края, что спровоцировало массовые протесты в регионе. Сам Фургал считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».