В Ростовской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
В трех районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах
В трех районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах.
Так, в Красносулинском районе огонь повредил 64 здания, в том числе 15 жилых домов. Согласно последним данным, в результате пожаров погибла женщина 1935 года рождения.
Общая площадь пожаров в Ростовской области превышает 700 гектаров. Пострадали не менее 46 человек, более 300 местных жителей были эвакуированы в пункты временного размещения.
В тушении лесных пожаров задействованы вертолеты МЧС, Росгвардии и Министерства обороны, сообщает ТАСС.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что дал поручение подготовить необходимые документы для оказания помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.