03 сентября 2020, 12:41
Рамзан Кадыров поручил обеспечить информационную безопасность чеченских СМИ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил министру информации и печати Ахмеду Дудаеву обеспечить «информационную безопасность» всех республиканских СМИ и ведомств
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил министру информации и печати Ахмеду Дудаеву обеспечить «информационную безопасность» всех республиканских СМИ и ведомств. О своем поручении Кадыров сообщил в соцсети «ВКонтакте».
Чеченский лидер сообщил, что его заместитель Ибрагим Мустапаев провел тщательный анализ текущего состояния аккаунтов и сайтов подведомственных министерству учреждений.
В соответствии с результатами проверки в ближайшее время планируется внедрить все необходимые технологии информационной защиты, а также организовать обучающие семинары для сотрудников республиканских СМИ с целью повышения квалификации в сфере IT-технологий.