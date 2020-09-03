Евросовет и НАТО потребовали от России провести расследование по факту отравления Навального
Председатель Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от российских властей срочного и полного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального
Председатель Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от российских властей срочного и полного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее требование они выдвинули после того как военные вирусологи установили, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок».
«Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки „Новичком“. Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического агента военного уровня, это делает еще более срочным полное и прозрачное расследование, которое необходимо провести России», - заявил г-н Столтенберг.
«Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с помощью нервно-паралитического агента военного образца», - добавил г-н Мишель.
Напомним, ранее США, Германия и Великобритания пригрозили России новыми санкциями в связи с отравлением Алексея Навального «Новичком».