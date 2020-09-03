Гособвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии за смертельное ДТП
Гособвинение по делу об аварии с участием Михаила Ефремова запросило у суда для актера 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинитель отметил, что без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление
Гособвинение по делу об аварии с участием Михаила Ефремова запросило у суда для актера 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинитель отметил, что без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление.
Прокурор заявил о доказанной вине Михаила Ефремова в смертельном ДТП на Садовом кольце Москвы. Его вину подтверждают видеоматериалы, данные экспертиз, показания свидетелей и ряд других доказательств, сообщает РИА Новости.
Сторона обвинения также потребовала удовлетворить иски потерпевших о возмещении морального вреда. 500 тысяч рублей для старшего сына погибшего Сергея Захарова, который изначально просил 7,5 млн рублей, и по рублю для остальных потерпевших.
Сам Михаил Ефремов на сегодняшнем заседании суда признал свою вину в смертельной аварии. «Ваша честь, я признаю свою вину», - заявил артист. Ранее Ефремов то признавал свою вину, то отказывался от этих слов.