Минфин предложил взимать налог с продажи подержанных вещей на «Авито» и «Юле»
Министерство финансов России предлагает обложить налогом на доходы физических лиц продажи поддержанных вещей через онлайн-платформы «Авито» и «Юла». Размер налога составляет 13%
Министерство финансов России предлагает обложить налогом на доходы физических лиц продажи поддержанных вещей через онлайн-платформы «Авито» и «Юла». Размер налога составляет 13%.
В Минфине заявили, что действующее законодательство в части налогообложения не возлагает на электронные платформы и соцсети функции налоговых агентов, поэтому те не могут уплачивать налоги из средств пользователей. По действующим правилам, физлица при продаже своего имущества сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается.
По предварительным подсчетам, в случае ужесточения контроля за уплатой НДФЛ с продаж вещей на «Авито» и «Юле» бюджет сможет дополнительно получать 80 млрд рублей в год. Однако из-за сбора налога с подержанных вещей многие пользователи онлайн-платформ будут выбирать другие площадки для продажи.