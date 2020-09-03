03 сентября 2020, 10:57
В России за сутки коронавирусом заразились еще 4 995 человек
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии выросло до 1 009 995 человек. За последние сутки было зарегистрировано 4 995 новых случаев заражения
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии выросло до 1 009 995 человек. За последние сутки было зарегистрировано 4 995 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба, скончались от коронавируса 114 человек. Всего было зарегистрировано 17 528 летальных случаев.
В Москве выявили 690 новых случаев заражения вирусом COVID-19, в Московской области – 163, в Санкт-Петербурге – 191, в Нижегородской области – 143, в Свердловской области – 121, в Ханты-Мансийском АО – 72, в Ростовской области – 139, в Красноярском крае – 108.