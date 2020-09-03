Главу якутского Фонда развития предпринимательства заподозрили в хищении 70 млн рублей из бюджета
Согласно материалам следствия, руководство регионального Фонда развития предпринимательства по предварительному сговору с другими лицами похитило более 70 млн рублей из бюджета
Следственный комитет возбудил дело в отношении гендиректора Фонда развития предпринимательства республики Саха (Якутия) и замглавы этой организации по факту мошенничества, отмывания денег и коммерческом подкупе при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Согласно материалам следствия, руководство регионального Фонда развития предпринимательства по предварительному сговору с другими лицами похитило более 70 млн рублей из бюджета. Эти деньги были выделены на реализацию нацпрограммы «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы».
Бюджетные средства предприниматели перечислили подставным фирмам и индивидуальным предпринимателям по поддельным договорам займа, а затем легализовали, переведя на счета подконтрольных компаний. Следствие подозревает, что глава Фонда вместе с заместителем получили от коммерческой организации 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа.