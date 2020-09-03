03 сентября 2020, 10:43
Россия возобновила авиасообщение в Мальдивами, ОАЭ и Египтом
Российское правительство объявило о возобновлении авиационного сообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Мальдивскими островами, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса
Российское правительство объявило о возобновлении авиационного сообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Мальдивскими островами, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.
Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, в Каир рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в Дубай - два раза в неделю, а в Мале - два раза в неделю.
Решение о возобновлении полетов в указанные страны было предложено оперативным штабом, исходя из данных об эпидемиологической обстановке в странах, а также на условиях взаимности.
Напомним, что ранее российские власти разрешили полеты в Турцию, Танзанию, Великобританию и Швейцарию.