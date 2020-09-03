МВД выступило категорически против возобновления продажи алкоголя в интернете
МВД России направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя в интернете. В ведомстве заявили, что реализация данной инициативы приведет к росту числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения
МВД России направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя в интернете. В ведомстве заявили, что реализация данной инициативы приведет к росту числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
Напомним, что в России онлайн-продажа алкогольных напитков была запрещена в 2007 году. В октябре 2019 года Минфин разработал законопроект по отмене ограничений, но против этой инициативы выступили Минздрав и Роспотребнадзор. В МВД также забраковали предложение разрешить онлан-продажу спиртным.
В полиции заявили, что последние годы отмечается тенденция на снижение количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Так, за шесть месяцев 2020 года количество таких преступлений сократилось на 2,4%, а за 2019 год - на 8%. Разрешение на торговлю онлайн может изменить ситуацию в худшую сторону.
Кроме того, так как доставка будет совершаться курьерами, нельзя будет «посмотреть сопроводительные документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции», сообщают «Известия».