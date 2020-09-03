Экономисты предсказали американскому доллару падение в цене на 36%
Экономисты спрогнозировали значительное падение курса доллара по отношению к евро. Согласно расчетам специалистов, доллар упадет более чем на треть (36%) по отношению к европейской валюте в течение следующего года
Экономисты спрогнозировали значительное падение курса доллара по отношению к евро. Согласно расчетам специалистов, доллар упадет более чем на треть (36%) по отношению к европейской валюте в течение следующего года.
Главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал отметил, что американский доллар уже упал на 11% с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной основных валют. Сейчас ставки хедж-фондов против доллара на фьючерсных рынках достигли самого высокого уровня за последние 10 лет, так как многие решили избавиться от американской валюты.
Большая часть инвесторов считает, что доллар обесценится еще больше на фоне падения экономики США, низких процентных ставок и опасений, что программы по смягчению негативных последствий пандемии коронавируса раздувают бюджетный дефицит. Сейчас доллар переоценен примерно на 10 по отношению к другим основным валютам.