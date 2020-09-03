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03 сентября 2020, 07:57

Леонид Волков обвинил российские власти в отравлении Алексея Навального «Новичком»

Оппозиционер считает, что Навального планировали убить, однако сочетание ряда факторов (огромного давления извне и снаружи, правильное решение пилотов самолета S7, провала исполнителей) привело к тому, что политик выжил

Леонид Волков обвинил российские власти в отравлении Алексея Навального «Новичком»

Соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что к отравлению политика ядом «Новичок» причастны российские власти.

«„Новичок“ - это Путин. Это не то, что „не продается в аптеке“. Это субстанция, запрещенная к производству и владению во всем мире. После отравления Скрипалей - во всех мыслимых и немыслимых запретных списках. Использование „Новичка“ - это террористический акт. Это круче, чем расписаться кровью на месте преступления, круче „визитки Яроша“», —- написал Леонид Волков на своей странице в Facebook.

Оппозиционер считает, что Навального планировали убить, однако сочетание ряда факторов (огромного давления извне и снаружи, правильное решение пилотов самолета S7, провала исполнителей) привело к тому, что политик выжил после отравления нервно-паралитическим веществом.

«Я действительно очень хочу от международного сообщества, чтобы больше никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не подал бы Владимиру Путину руки. В конце концов, это просто небезопасно», - добавил Волков.

Напомним, 2 сентября правительство Германии со ссылкой на военных вирусологов официально заявило, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». В этой связи Германия, США и Великобритания уже пригрозили России санкциями за использование химоружия против оппозиционера. В Кремле новые обвинения в причастности к отравлению Навального пока не прокомментировали.

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