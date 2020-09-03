Леонид Волков обвинил российские власти в отравлении Алексея Навального «Новичком»
Оппозиционер считает, что Навального планировали убить, однако сочетание ряда факторов (огромного давления извне и снаружи, правильное решение пилотов самолета S7, провала исполнителей) привело к тому, что политик выжил
Соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что к отравлению политика ядом «Новичок» причастны российские власти.
«„Новичок“ - это Путин. Это не то, что „не продается в аптеке“. Это субстанция, запрещенная к производству и владению во всем мире. После отравления Скрипалей - во всех мыслимых и немыслимых запретных списках. Использование „Новичка“ - это террористический акт. Это круче, чем расписаться кровью на месте преступления, круче „визитки Яроша“», —- написал Леонид Волков на своей странице в Facebook.
Оппозиционер считает, что Навального планировали убить, однако сочетание ряда факторов (огромного давления извне и снаружи, правильное решение пилотов самолета S7, провала исполнителей) привело к тому, что политик выжил после отравления нервно-паралитическим веществом.
«Я действительно очень хочу от международного сообщества, чтобы больше никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не подал бы Владимиру Путину руки. В конце концов, это просто небезопасно», - добавил Волков.
Напомним, 2 сентября правительство Германии со ссылкой на военных вирусологов официально заявило, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». В этой связи Германия, США и Великобритания уже пригрозили России санкциями за использование химоружия против оппозиционера. В Кремле новые обвинения в причастности к отравлению Навального пока не прокомментировали.