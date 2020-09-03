Российскую элиту признали низкокачественной. Власть имущие совсем не думают о народе
Эксперты признали российскую элиту низкокачественной, поставив ее в Индексе качества элит (Elite Quality Index) только лишь на 23-е место. Рейтинг мировых элит был составлен исследователями из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии
Эксперты признали российскую элиту низкокачественной, поставив ее в Индексе качества элит (Elite Quality Index) только лишь на 23-е место. Рейтинг мировых элит был составлен исследователями из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково».
Исследователи разработали оригинальную методику измерения качества элит и их влияния на развитие своих стран. Всего по качеству элит оценивали 32 страны по 72 показателям, среди которых, экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность, деловая активность, модель перераспределения благосостояния, а также способность элиты лоббировать свои интересы и общеэкономические показатели.
Элиты высокого качества характеризуются моделью действий, при которой их деятельность генерирует дополнительные ценности для всего остального общества. При этом низкокачественные элиты присваивают создаваемые обществом ресурсы, чем тормозят развитие страны.
Лидерами рейтинга оказались элиты Сингапура (68,5 балла), Швейцарии (64,9), Германии (64,2), Великобритании (63,9) и США (63,4 балла). Российская элита оказалась лишь на 23-м месте (48,9 балла). Аналогичные показатели у элиты Ботсвана.
В исследовании отмечается, что для Российской Федерации характерен значительный разброс между показателями, по которым оценивали качество элиты.