США пригрозили финансовыми санкциями тем, кто причастен к отравлению Алексея Навального
Власти США прокомментировали заявление немецких военных вирусологов об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» и заявили, что введут финансовые санкции против тех, кто причастен к этому преступлению
Власти США прокомментировали заявление немецких военных вирусологов об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» и заявили, что введут финансовые санкции против тех, кто причастен к этому преступлению.
Представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот заявил, что Америка «глубоко обеспокоена» обнародованными результатами расследования по факту отравления Алексея Навального.
«Россия ранее уже применяла химическое нервно-паралитическое вещество «Новичок». Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы эти [люди] в России были привлечены к ответственности, куда бы ни вели свидетельства, и введем ограничения на средства для их злонамеренных действий», - заявил г-н Уллиот, слова которого приводит РИА Новости.
Санкциями России из-за отравления Алексея Навального также пригрозила канцлер Германии Ангела Меркель. Этот вопрос в ближайшее время будет обсуждаться в Евросоюзе и НАТО.