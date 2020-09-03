Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Крыму
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Севастопое. Глава государства дал поручение кабинету министров обеспечить финансирование соответствующего проект
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Севастопое. Глава государства дал поручение кабинету министров обеспечить финансирование соответствующего проект.
На встрече с президентом врио губернатора Михаил Развозжаев сообщил, что в базовом Чернореченском водохранилище из-за засухи падает уровень воды. Если в городе не выпадет необходимое количество осадков, то в 2021 году «положение станет очень тяжелым».
Глава Севастополя также сообщил, что проблему с водоснабжением могла бы решить переброска части воды из реки Коккозка . Такой проект предлагался еще во времена СССР, но так и не был реализован. Согласно предварительным расчетам, данный проект обойдется бюджету в 3,8 млрд рублей. Еще 3,6 млрд рублей придется потратить на капитальный ремонт сетей водоснабжения.
Проблемы с водоснабжением Крыма возникли из-за водной блокады полуострова со стороны Украины, власти которой в 2017 году построили в Херсонской области дамбу, которая полностью перекрыла подачу воды. В этом году ситуация усугубилась из-за сильной засухи.