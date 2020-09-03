В Москве полицейские задержали активистов, выступающих против строительства дома на Березовой аллее
Жители Левобережного района выступают против строительства жилого комплекса «Фестиваль-Парк 2» рядом с Березовой аллеей. На сегодняшний день там уже вырубили около 200 деревьев
В Левобережном районе Москвы сотрудники полиции задержали активистов, выступающих против строительства жилого дома на месте Березовой аллеи.
Местный житель Павел Барботкин рассказал «МБХ медиа», что рано утром в среду работники строительной компании «Центр-Инвест» установили забор и полностью перегородили Березовую аллею. Из-за этого местные жители вместе с детьми не могли пройти в школу, так как через аллею пролегает единственная дорогая к образовательному учреждению.
«Мы поняли, что данный забор установлен незаконно, люди просто подвинули этот забор, чтоб могли проходить. После этого сюда приехали автозаки, у нас задержали двоих людей - Александра Барыхина и Сергея Наумова. Потом их увезли в ОВД, выписали протоколы за мелкую хулиганку», - рассказал активист.
Позже полицейские задержали еще двух активистов Александра Бредихина и Ольгу Тарасову. Барботкина силовики заставили написать объяснение, что «он не является организатором протеста».
Полиция прикрывает незаконные действия застройщика. Прокуратура уже признала, что здесь идет незаконная стройка, но к сожалению отменить строительство может только суд», - заявил Барботкин.
Жители Левобережного района выступают против строительства жилого комплекса «Фестиваль-Парк 2» рядом с Березовой аллеей. На сегодняшний день там уже вырубили около 200 деревьев. Строительная компания планирует возвести восемь корпусов высотой до 125 метров общей площадью более 170 тысяч кв. м.
Прокуратура в действиях застройщика усмотрела возможный подлог документов. Ведомство направило в ГУ МВД по Москве постановление о решении вопроса об уголовном преследовании лиц, имеющих отношение к выдаче разрешения на строительство дома рядом с аллей. В этом постановлении говорится, что застройщик якобы представил в Мосгосстройнадзор (МГСН) подложный договор аренды участка.