Врачи клиники «Шарите» спрогнозировали долгое восстановление Алексея Навального после отравления
Врачи немецкой клиники «Шарите» опубликовали официальное заявление о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального после того, как военные вирусологи сообщили об отравлении политика ядовитым веществом группы «Новичок»
Врачи немецкой клиники «Шарите» опубликовали официальное заявление о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального после того, как военные вирусологи сообщили об отравлении политика ядовитым веществом группы «Новичок».
Специалисты заявили, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться из-за постепенного восстановления активности холинэстеразы. Однако политик по-прежнему находится в реанимации. Он подключен к аппарату ИВЛ.
«Восстановление, вероятно, будет долгим», - отметили берлинские медики.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой преступления, и его хотели «заставить замолчать». Немецкое правительство также пригрозило России новыми санкциями в связи с отравлением оппозиционера ядом из группы «Новичок».
МИД России в ответ призвал европейских партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.