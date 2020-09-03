Леонида Федуна оштрафовали за критику арбитра, судившего матч «Спартак»-«Сочи»
Российский футбольный союз оштрафовал владельца московского «Спартака» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывания о качестве судейства в матчах Премьер-лиги
Российский футбольный союз оштрафовал владельца московского «Спартака» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывания о качестве судейства в матчах Премьер-лиги.
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что владельцу «Спартака» помимо штрафа было вынесено замечание. «Почему такое наказание? Это решение комитета, члены которого посчитали, что его высказывания недопустимы», - отметил Андреев, слова которого приводит РФС.
Недовольство судейством Леонид Федун выразил после матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», который завершился со счетом 2:2.
Арбитр Василий Казарцев и видеоассистент Алексей Еськов ошиблись и назначили пенальти в ворота красно-белых, который привел к голу Кристиана Нобоа на последних минутах матча. Из-за этого пенальти «Спартак» упустил победу.
Леонид Федун назвал судейство в этом матче «клоунадой» и пригрозил, что «Спартак» снимется с чемпионата. Позже бизнесмен изменил свое решение и заявил, что красно-белые продолжат выступление в РПЛ.