Бывшим полицейским из дела Ивана Голунова ужесточили обвинение
Следственный комитет России ужесточил обвинение бывшим сотрудникам московской полиции, которым вменяют фальсификацию доказательств против специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Следственный комитет России ужесточил обвинение бывшим сотрудникам московской полиции, которым вменяют фальсификацию доказательств против специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил «Интерфаксу», что полицейским добавили статью о совершении преступления организованной группой (часть 3 статьи 35 УК РФ). Ранее силовики обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемые с целью совершения преступления объединились в организованную группу. Сергей Бадамшин отметил, что считает данную квалификацию законной и обоснованной.
Также сообщает, что в деле Ивана Голунова не упомянут заказчик, однако из него в отдельное производство выделены материалы в отношении неустановленных лиц.
Напомним, что бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы обвиняют в том, что они подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики с целью привлечь его к ответственности за сбыт запрещенных веществ. Сам корреспондент уверял, что дело против него было сфабриковано из-за его расследований.
По делу проходят экс-сотрудники полиции Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Коновалов признал вину и заявил, что подбросить наркотики журналисту его заставил Ляховец. Последний обвинения в свой адрес отрицает.