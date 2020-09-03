Власти Германии пригрозили России новыми санкциями из-за отравления Алексея Навального
Власти Германии в ближайшее время обсудят с партнерами по НАТО и Евросоюзу результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее Берлин обнародовал информацию о том, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок»
Власти Германии в ближайшее время обсудят с партнерами по НАТО и Евросоюзу результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее Берлин обнародовал информацию о том, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок».
Руководство Германии также не исключило введения против России новых санкций в связи с отравлением Алексея Навального. Канцлер Ангела Меркель со своей стороны назвала оппозиционера жертвой преступления, которое немецкое правительство «категорически осуждает».
По словам канцлера, в деле Навального есть вопросы, «на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать».
«Тот факт, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества в России, поражает», - заявили в немецком правительстве и добавили, что обсудят это дело с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).