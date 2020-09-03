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Общество
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03 сентября 2020, 00:08

Общественники попросили «Газпром» бесплатно поставлять газ для «Вечных огней» в регионах

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) попросил государственную компанию «Газпром» предоставлять газ для Вечных огней и мемориалов «Огонь памяти» в регионах на безвозмездной основе

Общественники попросили «Газпром» бесплатно поставлять газ для «Вечных огней» в регионах

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) попросил государственную компанию «Газпром» предоставлять газ для Вечных огней и мемориалов «Огонь памяти» в регионах на безвозмездной основе.

В письме на имя главы газовой монополии Алексея Миллера ОНФ просит обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Общественники просят бесплатно поставлять газ для обеспечения их функционирования.

ОНФ обратился с этой проблемой в «Газпром» из-за спора по поводу оплаты газа для Вечного огня в Рыбинске Ярославской области. Дочерняя структура монополии «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовала от мэрии погасить долг за топливо в размере 140,6 тысячи рублей.

Рыбинские депутаты не согласились с претензиями госкомпании и заявили, что поставки газа в подобных случаях должны производиться на благотворительной основе.

В ОНФ отметили, что до сих пор поставки топлива городу для нужд Вечного огня не регулировались какими-либо договорами, поэтому «Газпром» считает их не законными и несанкционированными.

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