Общественники попросили «Газпром» бесплатно поставлять газ для «Вечных огней» в регионах
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) попросил государственную компанию «Газпром» предоставлять газ для Вечных огней и мемориалов «Огонь памяти» в регионах на безвозмездной основе
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) попросил государственную компанию «Газпром» предоставлять газ для Вечных огней и мемориалов «Огонь памяти» в регионах на безвозмездной основе.
В письме на имя главы газовой монополии Алексея Миллера ОНФ просит обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Общественники просят бесплатно поставлять газ для обеспечения их функционирования.
ОНФ обратился с этой проблемой в «Газпром» из-за спора по поводу оплаты газа для Вечного огня в Рыбинске Ярославской области. Дочерняя структура монополии «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовала от мэрии погасить долг за топливо в размере 140,6 тысячи рублей.
Рыбинские депутаты не согласились с претензиями госкомпании и заявили, что поставки газа в подобных случаях должны производиться на благотворительной основе.
В ОНФ отметили, что до сих пор поставки топлива городу для нужд Вечного огня не регулировались какими-либо договорами, поэтому «Газпром» считает их не законными и несанкционированными.