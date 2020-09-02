Немецкие власти сообщили об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок»
На сайте правительства Германии появилась информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядовитым веществом из группы «Новичок». Аналогичный яд был найден в крови бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
На сайте правительства Германии появилась информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядовитым веществом из группы «Новичок». Аналогичный яд был найден в крови бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден за шпионаж в пользу Великобритании.
В заявлении правительства Германии говорится, что по инициативе берлинской клиники «Шарите» специальная лаборатория провела токсикологический тест с использованием образцов, взятых от Алексея Навального. «Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы „Новичок“», - сообщили чиновники.
В ближайшее время власти Германии проинформируют о результатах экспертизы российские власти, Евросоюз и НАТО.
Напомним, что руководство омской больницы, куда Алексей Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии, категорически отвергло версию об отравлении политика. В качестве основной причины ухудшения самочувствия медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ.
22 августа Навального доставили самолетом в берлинскую клинику «Шарите», а врачи спустя два дня объявили, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. К ним относится ряд природных и синтетических соединений, в том числе фосфорорганических, которые используют в сельском хозяйстве.
Российские правоохранительные органы, тем не менее, отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального.