Росприроднадзор в очередной раз предупредил «Норникель», что будет добиваться полной выплаты ущерба за аварию в Норильске
Росприроднадзор, который возглавляет Светлана Радионова, намерен использовать «все возможные меры» для того, чтобы добиться от «Норильского никеля» выплаты штрафа за крупную аварию в Норильске
Росприроднадзор, который возглавляет Светлана Радионова, намерен использовать «все возможные меры» для того, чтобы добиться от «Норильского никеля» выплаты штрафа за крупную аварию в Норильске. Надо отметить, что это не первое предупреждение от «грозного» ведомства, но на этот раз чиновница не исключила, что надзор обратится в суд, если компания Владимира Потанина добровольно не выплатит назначенный штраф в полном объеме.
Светлана Радионова также заявила, что после аварии в Норильске за деятельностью компании «надо следить пристально».
Напомним, что Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в результате аварии на ТЭЦ в Норильске в 148 млрд рублей, однако «Норникель» не согласился с такой суммой и намерен оспорить размер ущерба. При этом в компании заверили, что за собственный счет ликвидируют последствия экологической катастрофы (в почву и водоемы вылилось не менее 17 тысяч тонн нефтепродуктов).
Примечательно, что глава Росприроднадзора стала «проявлять строгость» к «Норникелю» из-за резонансной аварии на ТЭЦ после того, как на ситуацию в Норильске обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государство раскритиковал компанию и ведомство за то, что они сообщили об экологической катастрофе только спустя несколько дней. Данный факт наводит на мысли о попытке скрыть истинные масштабы аварии и ее последствий для экологии.
Более того, СМИ сообщали, что в Норильск после аварии Светлана Радионова прилетела не обычным рейсом, а на частном самолете «Норильского никеля». Соответственно расходы на обеспечение комфорта чиновницы, от которой зависит размер штрафа, взяли на себя непосредственно виновники аварии. Стоимость перелета по маршруту Москва – Норильск – Москва частным бортом составляет порядка 150 тысяч долларов.