Facebook и Twitter заблокировали связанные с «фабрикой троллей» аккаунты
В пресс-службе Facebook сообщили, что 15 страниц и аккаунтов были удалены за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства
Администрации соцсетей Facebook и Twitter заблокировали несколько аккаунтов, которые могут быть связаны с российскими властями.
В пресс-службе Facebook сообщили, что 15 страниц и аккаунтов были удалены за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. В соцсети заявили, что эти страницы, по данным ФБР, связаны с российским «Агентством интернет-исследований» и осуществляли свою деятельность преимущественно в США, Великобритании, Алжире и Египте, сообщает РИА Новости.
В Twitter сообщили о блокировке пяти аккаунтов за «различные манипуляции», которые «c высокой степенью точности связаны с российскими государственными субъектами».
Ранее американские власти заявляли, что российское «Агентство интернет-исследований» (его связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и называют «фабрикой троллей») разжигало среди жителей США протестные настроения, а связанные с разведкой русские хакеры взломали несколько почтовых ящиков штаба бывшего кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.