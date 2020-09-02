Жительнице Екатеринбурга коллекторы пригрозили отобрать сына и отправить в аул «пасти баранов»
Елена Силина взяла займ в МФО в размере 14 тысяч рублей на оплату аренды квартиры и теперь должна вернуть сумму в два раза больше. Через неделю после оформления займа ей стали звонить коллекторы
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на угрозы коллекторов отнять у нее сына из-за долга перед микрофинансовой организацией (МФО) и сделать из него раба.
Елена Силина взяла займ в МФО в размере 14 тысяч рублей на оплату аренды квартиры и теперь должна вернуть сумму в два раза больше. Через неделю после оформления займа ей стали звонить коллекторы. «Начали поступать угрозы: мы заберем у тебя ребенка в какой-то аул, что отдадут меня в рабы, что родственники мои будут страдать. Начали писать моим родственникам, что они пойдут за мной паровозом», - рассказала женщина журналистам портала E1.
Коллекторы угрожали женщине, что ее сын будет «в горах в ауле пасти баранов», а она сама «будет мучиться».
Елена Силина воспитывает сына и не работает, а зарплаты мужа семье не хватает. С учетом процентов долг женщины составил 25 тысяч рублей. Вернуть деньги семья пока не может.
Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил Федеральной службе судебных приставов принять меры по борьбе с корректорами, которые «переходят всяческие границы».