Глава Петербурга после жалоб бизнеса разрешил возобновить работу фудкортов и кинотеатров
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ослаблении антикоронавирусных ограничений в городе. Согласно этому документу, с 12 сентября в северной столице возобновят работу театры, кинотеатры, отдельно стоящие магазины в ТЦ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ослаблении антикоронавирусных ограничений в городе. Согласно этому документу, с 12 сентября в северной столице возобновят работу театры, кинотеатры, отдельно стоящие магазины в торговых центрах и фудкорты.
Также городские власти сняли запрет на проведение спортивных и культурных мероприятий в помещениях, но только для взрослых. Организации социального обслуживания граждане могут посещать по предварительной записи.
Напомним, ранее петербургские предприниматели и сотрудники кинотеатров, фудкортов, магазинов в торговых центрах обратились к губернатору с просьбой разрешить им возобновить работу. Они назвали нелогичными действия городских властей, которые разрешили торговым центрам открыться, но запретили работать фудкортам и отдельно стоящим магазинам (островкам).