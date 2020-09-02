Супруга замглавы государственного телеканала «Россия» Сергея Брилева получила британское гражданство
Запись о получении гражданства Ириной Брилевой была внесена в историю компании IBBA PRODUCTIONS LTD, которая зарегистрирована на супругу телеведущего
Супруга телеведущего и заместителя гендиректора государственного телеканала «Россия» Сергея Брилева получила гражданство Великобритании. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на базу британских юридических лиц.
Запись о получении гражданства Ириной Брилевой была внесена в историю компании IBBA PRODUCTIONS LTD, которая зарегистрирована на супругу телеведущего.
Напомним, что еще в 2018 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщал о британском гражданстве Сергея Брилева и наличии у него квартиры в Лондоне стоимостью около миллиона долларов. Сам Брилев признал наличие гражданства, но заявил, что его супруга не является британской подданной.
Из-за наличия гражданства Великобритании Сергея Брилева по требованию оппозиции исключили из Общественного совета при Министерстве обороны РФ. Отметим, что российское законодательство запрещает иностранным гражданам входить в ОС при Минобороны.