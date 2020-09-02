Евросоюз снова отказался открыть границы для российских граждан
Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Предполагается, что перечень стран будет пересматриваться каждые две недели в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом
ЕС снова отказался включить Россию в список иностранных государств, гражданам которых разрешается въезд в страны союза на фоне пандемии коронавируса.
Агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщает, что на заседании комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить без изменений список государств, с которыми разрешается открыть границы.
Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Предполагается, что перечень стран будет пересматриваться каждые две недели в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
При этом ранее стало известно, что Польша разрешила возобновить авиасообщение с Россией, а Греция с 7 сентября готова принимать по 500 российских туристов в неделю.