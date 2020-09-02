Минпромторг предложил навсегда отказаться от «устаревших» книг жалоб и предложений
Минпромторг России предложил избавить работников торговли от обязанности иметь под рукой книгу жалоб и предложений. Требование, сохранившееся с советских времен, не вошло в проект новой редакции правил розничной торговли
Минпромторг России предложил избавить работников торговли от обязанности иметь под рукой книгу жалоб и предложений. Требование, сохранившееся с советских времен, не вошло в проект новой редакции правил розничной торговли.
Ведомство предлагает исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма. Чиновники считают, что книга жалоб нужна в условиях иной формы экономики, которая не предполагает конкурентной среды. В условиях рыночной экономики такой элемент является нецелесообразным.
В пояснительной записке к документу отмечается, что после принятия постановления правительства, разработанного Минпромторгом, в России перестанут действовать сразу несколько нормативных документов, регулирующих розничную торговлю. Вместо них регулировать сферу торговли будут другие нормативные акты, сообщает Znak.com.