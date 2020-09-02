В России официально подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
Ведущий специалист Центра имени Гамалеи сообщил о первом официально подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в России. Второй возможный случай сейчас проверяется в Туве
Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын сообщил о первом официально подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в России. Второй возможный случай повторного инфицирования COVID-19 сейчас проверяется в Туве. Возможно речь идет о повторном заражении главы этого региона.
Что касается первого случая, то повторное инфицирование коронавирусом произошло через 148 суток после первого заражения. В этой связи Федор Лисицын отметил, что вакцина не может дать человеку стопроцентной защиты от заражения, однако прививка все же смягчает симптомы инфекции и ускоряет иммунный ответ.
Напомним, в конце августа глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что второй раз заразился коронавирусом. Первый раз он перенес эту инфекцию в конце мая - начале июня.
По словам специалистов, повторное заражение коронавирусом действительно возможно, но такие случаи происходят редко и зависят от индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Как правило при слабом иммунитете организм вырабатывает крайне малое количество антител.