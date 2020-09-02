Московские власти анонсировали внедрение системы оплаты проезда в метро по лицу
Департамент транспорта Москвы сообщил о планах внедрить систему FacePay, с помощью которой пассажиры смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по скану лица
Департамент транспорта Москвы сообщил о планах внедрить систему FacePay, с помощью которой пассажиры смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по скану лица.
Сейчас эта система проверяется вместе с банковскими партнерами, а один из этапов испытаний будет завершен к 1 октября. Когда планируется запустить FacePay, в Дептрансе не уточнили.
В департаменте также сообщили, что с 1 сентября на всех станциях московского метрополитена заработала система видеонаблюдения, которая позволит отслеживать загруженность поездов. Данные о загруженности будут доступны в городских мобильных приложениях.
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