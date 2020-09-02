Врио главы Хабаровского края уволил из правительства чиновника, поддержавшего протесты
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев снял с занимаемой должности заместителя начальника управления лесами Андрея Петрова. Причиной увольнения стала поддержка чиновником народных протестов против ареста прежнего губернатора Сергея Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев снял с занимаемой должности заместителя начальника управления лесами Андрея Петрова. Причиной увольнения стала поддержка чиновником народных протестов против ареста прежнего губернатора Сергея Фургала.
Андрей Петров ранее заявил, что Кремль должен вернуть на пост губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств бизнесменов в начале нулевых годов. Чиновник заявил, что готов инициировать создание «Хабаровской демократической республики» и стать представителем протестующих.
Михаил Дегтярев назвал заявление Андрея Петрова «чистым экстремизмом». «Чудик за госсчет существует, но начал призывать к отделению нашего края от России. Все официально зафиксировано. Что в голове у человека?», - заявил врио губернатора, слова которого приводит портал DVhab.ru.
Андрей Петров заявил, что не призывал к отделению Хабаровского края от России, а только лишь призывал Москву считаться с мнением граждан. «По логике нынешнего руководства края, чиновники не имеют права критиковать власть. Удобная позиция. Но есть Конституция России, которая прямо говорит об обратном», - отметил чиновник.