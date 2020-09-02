Владимир Жириновский и Денис Мантуров привились от коронавируса российской вакциной
Депутат Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР) и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщили, что поставили себе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Депутат Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР) и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщили, что поставили себе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Глава пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин рассказал агентству ТАСС, что лидер партии стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований отечественной вакцины от COVID-19. Вместе с Жириновским эту вакцину получат еще 40 тысяч человек.
«Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья», - отметил Дюпин.
В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. После прививки он каждый день сообщал о состоянии своего здоровья лично директору НИЦ им. Гамалеи Александру Гинцбургу.
Министр рассказал, что после прививки у него немного повысилась температура, а на второй день он «чуть-чуть почувствовал затылок». На третий день после вакцинации Мантуров чувствовал себя хорошо.