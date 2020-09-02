02 сентября 2020, 11:34
Фигурант уголовного дела Сергея Фургала заключил сделку со следствием
Фигурант уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков, который находится в СИЗО, заключил досудебное соглашение со следствием. Бизнесмен признал вину в организации убийств и покушений. Ранее он дал показания против Сергея Фургала
Фото: rupolitika.com
Фигурант уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков, который находится в СИЗО, заключил досудебное соглашение со следствием. Бизнесмен признал вину в организации убийств и покушений. Ранее он дал показания против Сергея Фургала.
Николай Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Сергея Фургала назвал экс-губернатора одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов, совершенные в начале нулевых годов, сообщает ТАСС.
Показания Мистрюкова касаются убийства Олега Булатова и покушении на Александра Смольского. При этом другие фигуранты этого дела своей вины не признают.