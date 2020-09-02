02 сентября 2020, 10:57
В России за сутки выявили почти 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки скончались 115 пациентов с коронавирусом. Всего было зарегистрировано 17 414 летальных случаев
В России за сутки выявили 4 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за весь период наблюдения составило 1 005 000 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки скончались 115 пациентов с коронавирусом. Всего было зарегистрировано 17 414 летальных случаев.
В Москве выявили 625 новых случаев заражения, в Московской области – 158, в Санкт-Петербурге – 189, в Нижегородской области – 147, в Свердловской области – 115, в Ханты-Мансийском АО – 68, в Ростовской области – 145, в Красноярском крае – 110. Эти регионы являются лидерами по общему числу заболевших.