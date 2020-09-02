Правительство выделит 22 млрд рублей на «коронавирусные» выплаты медикам и соцработникам
Российское правительство выделит дополнительные средства из резервного фонда в размере почти 22 млрд рублей на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам и водителям машин скорой помощи за работу с коронавирусными пациентами
Российское правительство выделит дополнительные средства из резервного фонда в размере почти 22 млрд рублей на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам и водителям машин скорой помощи за работу с коронавирусными пациентами.
Из выделенных 22 млрд рублей 321 млн рублей пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Еще 1,8 млрд рублей выплатят работникам социальных учреждений (домов престарелых, интернатов для инвалидов), где из-за пандемии коронавируса действует особый режим работы. Сотрудники временно проживают на территории таких стационаров, а одна рабочая смена длится 14 дней.
Напомним, ранее президент Владимир Путин давал поручения выплатить врачам и медперсоналу стимулирующие надбавки в размере 25-80 тысяч рублей, однако в ряде регионов медики жаловались на отсутствие выплат в указанном объеме. Руководство некоторых больниц засчитывало в премии только время, которое врач или медсестра провели в непосредственной близости от больного COVID-19.