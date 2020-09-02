На связанном с Сергеем Фургалом заводе «Амурсталь» начались увольнения сотрудников
Руководство завода «Амурсталь», совладелицей которого является бывшая жена экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова, начало увольнять сотрудников
Руководство завода «Амурсталь», совладелицей которого является бывшая жена экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова, начало увольнять сотрудников.
Местные центр занятости населения получил уведомления о предстоящем сокращении штатов от владельца предприятия ООО «Торрэкс-Хабаровск». За 1 и 2 сентября уволят 22 человека, сообщают «Известия».
Сами работники начали опасаться массовых увольнений еще с 10 августа, когда руководство попросила сотрудников написать заявления об уходе по собственному желанию. На заводе сокращения объяснили сменой юридического лица, но пообещали всех уволившихся сразу принять в новую компанию.
25% завода «Амурсталь» принадлежит бывшей жене Сергея Фургала Ларисе Стародубовой, а 75% - бизнесмену Павлу Бальскому. При этом 25% он купил у бывшего совладельца Николая Мистрюкова, который сейчас находится в СИЗО и дал показания против Фургала по делу об убийствах бизнесменов в нулевых годах.