02 сентября 2020, 07:51
Власти Греции разрешат российским гражданам въезд в страну, но не всем
При въезде россияне должны предоставить отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных
Власти Греции с 7 сентября разрешат въезд в страну российским гражданам. Правда в страну смогут въехать не более 500 россиян в неделю.
Прилететь в Грецию российские туристы смогут только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона, сообщает РИА Новости.
При въезде россияне должны предоставить отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных.
Авиакомпании должны будут проверять наличие справки у пассажиров перед полетом. В противном случае перевозчики должны будут отправить россиянина обратно за свой счет.