Рамзан Кадыров назначил свою старшую дочь заместителем министра культуры Чечни
Старшая дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры региона. Об этом сообщил сам чиновник в своем Telegram
Старшая дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры региона. Об этом сообщил сам чиновник в своем Telegram.
Рамзан Кадыров отметил, что назначение дочери на должность замминистра культуры стало «твердым взвешенным решением».
«Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», - отметил глава Чечни.
Кадыров сообщил, что на протяжении последних лет Айшат успешно возглавляла модный дом Firdaws, который был основан в 2009 году супругой главы Чечни, а в марте 2020 года его она удостоилась медали «За заслуги перед Чеченской Республикой».
Всего у Рамзана Кадырова 10 детей - четыре сына и шесть дочерей. В июле ткущего года Госдепартамент США наложили санкции на Рамзана Кадырова, его супругу Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат).