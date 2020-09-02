02 сентября 2020, 07:38
Михаил Мишустин выделил 34 млрд рублей на выплату детских пособий в регионах
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.
Размер детского пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка (примерно 5,5 тысячи рублей).
В кабинете министров сообщили, что получателями этих пособий станут более 3 млн человек.
Перечисление пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход составляет ниже одного прожиточного минимума на человека, началось с 1 июня 2020 года.